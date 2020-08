"Die Menschen in den Straßen haben deutlich gemacht, dass ihre Geduld zu Ende ist", sagte Bundesaußenminister Heiko Maas gestern bei einem Besuch in Beirut außerdem. Bei der Explosionskatastrophe vor einer Woche sind mehr als 170 Menschen getötet worden, Tausende wurden verletzt. Hochverschuldet, korrupt und arm - der Libanon steckte schon vor der Explosion in Beirut und den Massenprotesten tief in der Krise. Hintergründe dazu in unserer Scroll-Story.