"Ohne Groll" will die CSU Laschet jetzt unterstützen. Der wiederum hatte während seines Pressestatements am Nachmittag ein hochzufriedenes, breites Grinsen im Gesicht. Er will antreten, aber seine Worte wirken fast schon demütig: "Die CDU gewinnt diese Wahl nicht ohne die CSU und umgekehrt."