manchmal in diesen Tagen weiß ich gar nicht, wie ich mich fühlen soll. Die Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz geht mir nahe. Ich bin an der Mosel aufgewachsen, in der Nähe von Trier. Die Eifel ist um die Ecke. Ich bin schockiert. Doch gleichzeitig fühle ich mich seltsam entkoppelt von all dem Leid und den vielen Toten. Es ist unvorstellbar. Denn ich lebe weit weg in Berlin. Und hier scheint seit Tagen die Sonne. So banal das auch klingt.