Update am Morgen: Scholz trauert in Solingen

Heute kommt Kanzler Olaf Scholz SPD ) an den Tatort in die "Klingenstadt". Das ist tatsächlich Solingens amtlicher Namenszusatz. 90 Prozent aller deutschen Schneidwaren- und Besteckhersteller haben ihren Sitz in Solingen. Weil es im Bergischen Land von so vielen Bächen und Flüssen umgeben liegt, dass dort schon im Mittelalter die Härter und Schleifer ihre stählerne Zunft gründeten.