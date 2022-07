Alltag, in einer nicht allzu fernen Zukunft: Weil die weltweiten Ressourcen zu Neige gehen, wird eine Ein-Kind-Politik eingeführt. Doch was tun, wenn eine Mehrlingsgeburt bevorsteht? In dem dystopischen Film "Was geschah am Montag?" lautet die Antwort: Die Kinder vor den Behörden verstecken. Sieben Mädchen kommen bei einer Geburt zur Welt, alle Schwestern werden vom Großvater versteckt. Jede trägt den Namen eines Wochentages und darf nur an ihrem Tag das Haus verlassen. Doch als Monday, also Montag, eines Tages nicht mehr nach Hause kommt, wird es auch für ihre Schwestern gefährlich. Zu sehen ist der Film, in dem Noomi Rapace gleich sieben Rollen spielt, in der ZDF-Mediathek. (117 Minuten, FSK 16, abrufbar ab 22 Uhr)