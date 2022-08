Update am Abend : Von Extremhitze zu Extremregen

selten hat man sich in einem Sommer so nach Regen gesehnt wie in diesem. Der Blick aus dem Fenster gleicht vielerorts einer Wüstenlandschaft: Der Rasen sieht aus wie Stroh, der Boden ist braun und trocken, viele Bäume verlieren vor Hitze ihre Blätter. So sieht er aus, der deutsche Sommer in Zeiten des Klimawandels.