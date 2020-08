Doch heute zeigt sich: Es gibt noch Hoffnung. Neben allem, was gerade wichtig ist, für Homeschooling-geschädigte Familien, für Kinder mit Kita-Entzug, für Künstler*innen und Soloselbständige, für die Wirtschaft, das Sozialwesen, das Gesundheitswesen und, und, und - neben allem also, worum sich etwa die Bundesfamilienministerin noch heute und das Bundeskabinett am Mittwoch wieder kümmern kann, bleibt auch in diesem Jahr noch Platz für Unerwartetes. Für Hosen zum Beispiel, an Politikerbeinen und drumherum - beige/blau bei Armin Laschet, blau/kurz bei Kevin Kühnert. Oder für den 72-jährigen Radfahrer, der einen Autodieb verfolgt und stellt. Corona hat vieles verändert, aber nicht alles. Ein wenig Sommerloch, und damit zumindest etwas Vertrautes, bleibt, in diesem Jahr allerdings nur noch wenige Wochen.