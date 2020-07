Das dürfte viele Kunstfans freuen: Der Louvre öffnet heute wieder. Allerdings ist in dem riesigen Kunsttempel wegen Corona alles ein bisschen anders, in manchen Punkten vielleicht sogar besser. Denn eins ist sicher: Es wird deutlich weniger Gedränge geben. Nur maximal 30 Prozent der sonst üblichen 30.000 bis 40.000 Besucher am Tag dürfen in das Pariser Museum. Und ob so viele überhaupt kommen werden, ist fraglich. So können Besucher die Stars des Louvre - wie die Venus von Milo, die Mona Lisa oder die Nike von Samothrake - vielleicht mit etwas mehr Ruhe genießen.