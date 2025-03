Update am Morgen: Europa im Beziehungschaos

Eigentlich wissen alle, dass Europa mehr braucht als Lippenbekenntnisse zur Einheit, von Liebe will sicherlich niemand sprechen. Doch nie war der Druck so hoch wie jetzt. Über die Hilfen für die Ukraine wird schon lange diskutiert. Wer gibt wie viel an Geld oder auch an Waffen? Wie sieht es aus mit Europas Verteidigungskapazität? Seit Donald Trump deutlich gemacht hat, dass die USA ihr Engagement in Europa zurückfahren wollen, wird eilig nach einer "Koalition der Willigen" gesucht.