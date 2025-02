Update am Abend: Alte Mehrheiten, Bundesbank, Lotto

Guten Abend,

an diesem Vormittag trifft CDU-Chef Friedrich Merz an seinem voraussichtlich nächsten Arbeitsplatz ein, dem Kanzleramt. Nicht, um schon mal die Räumlichkeiten zu vermessen, vielmehr, um mit Amtsinhaber Olaf Scholz die Übergangsphase bis zum Antritt der neuen Regierung zu besprechen. Später drängt Merz die SPD, schnell Verhandlungen über eine mögliche Koalition aufzunehmen.

Am Vorabend telefonierte der CDU-Vorsitzende bereits mit SPD-Co-Chef Lars Klingbeil - Union und SPD stehen vor schwierigen Verhandlungen über ein mögliches Regierungsbündnis. Klingbeil forderte im ZDF , dass "Merz seinen Kurs und auch seinen Ton deutlich ändert". Ein Kuschelkurs sei da also nicht zu erwarten, berichtet Britta Buchholz aus Berlin - denn: Man muss schließlich auch inhaltlich zusammenkommen.

Und in der Frage der Außen- und Sicherheitspolitik "sehr schnell", mahnt der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei. So könnte es am Vormittag im Kanzleramt auch um die Frage gegangen sein, ob noch in der Übergangszeit mit den alten Bundestagsmehrheiten Milliardensummen für die Verteidigung freigemacht werden - in der Diskussion sind eine Reform der Schuldenbremse oder ein Sondervermögen.

"Keine kleine Sache", wie Frei sagt, denn dafür ist eine Grundgesetzänderung nötig. Die könnten AfD und Linke im neu gewählten Plenum blockieren. Er sehe Probleme mit der Legitimität des scheidenden Bundestags bei einer "so grundlegenden Entscheidung". Zurückhaltend äußert sich auch Merz: Eine schnelle Reform der Schuldenbremse lehnt er ab - zu umfangreich, erst muss ein Kassensturz her, so die Begründung. Und ein neues Sondervermögen mit dem alten Bundestag? "Wir sprechen miteinander, aber es ist viel zu früh, darüber jetzt schon etwas zu sagen. Ich sehe es im Augenblick als schwierig an."

AfD-Fraktion: Umstrittene Personalien

Derweil formieren sich im Bundestag die Fraktionen - so auch die der AfD. Das bisherige Führungsduo aus den Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla wird heute bestätigt. Aufgenommen in die Fraktion werden auch die beiden umstrittenen Politiker Maximilian Krah und Matthias Helferich. Und einige der Neuzugänge haben enge Bezüge zu rechtsextremen Netzwerken - ein Überblick:

Bundesbank macht Miese

Deutschlands Zentralbank schreibt Verluste: Gut 19 Milliarden Euro Minus im vergangenen Jahr, der höchste Verlust in der Geschichte der Bundesbank. Verluste gab es auch früher schon, neu ist allerdings der Umgang damit: Bislang konnten sie durch Rücklagen ausgeglichen werden, jetzt überträgt sie die Bundesbank erstmal auf die kommenden Jahre - heißt: Sie hofft, das Loch mit späteren Gewinnen wieder zu stopfen. Die Folge: Die Gewinnausschüttung könnte für "längere Zeit" ausfallen, wie Bundesbankpräsident Joachim Nagel schon im Vorfeld deutlich machte. Schlechte Nachrichten für den Staatshaushalt also, wie ZDF-Börsenexperte Frank Bethmann erläutert:

Gesagt

Die Klimakrise bestimmt, wie wir leben werden. Die Biodiversitätskrise bestimmt, ob wir überleben werden. „ Johannes Vogel, Professor für Biodiversität

Bundestagswahl, Trump, Ukraine - da geht in den Nachrichten fast unter, dass die Welt in Rom weiter über eine Krise verhandelt, die über das Überleben entscheidet. Auf der UN-Artenschutzkonferenz versuchen die Delegierten aus aller Welt drei Tage lang noch einmal, einen Kompromiss zu erzielen. Klar: Es geht ums Geld. Und auch darum, ein Zeichen zu setzen, dass die Welt selbst in geopolitisch schwierigen Zeiten doch noch zusammenarbeiten kann, wie Elisa Miebach aus der ZDF-Umweltredaktion berichtet:

DFB-Pokal: Viertelfinale Bielefeld - Bremen

Arminia Bielefeld ist als Favoritenschreck bekannt und bei Werder läuft es in der Liga gerade alles andere als rund: Kegelt der Underdog aus der dritten Liga am Abend Werder Bremen aus dem Pokal ( live im ZDF, Anpfiff ist um 20:45 )? Das werde "kein Bonusspiel", heißt es bei den Arminen, die am Abend den heimischen Hexenkessel im Rücken haben. Aber auf dem Erstligisten Werder lastet zweifelsfrei der größere Druck, wie Kollege Ralf Lorenzen im Vorfeld analysiert:

Live im ZDF läuft auch die Nations League: In der Gruppenphase treffen die DFB-Frauen in Nürnberg auf Österreich - Anpfiff ist um 18:15 Uhr.

Weitere Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Die Nasa sprach vor einigen Tagen noch von 3,1 Prozent Wahrscheinlichkeit - Entwarnung kommt heute von der ESA: Die Gefahr, dass der Asteroid 2024 YR4 in sieben Jahren auf der Erde einschlägt und damit verheerende Schäden anrichtet, liege nur noch bei 0,001 Prozent, wie die Forscher heute erklären. Es sei davon auszugehen, dass er einfach vorbeirausche.

Zahl des Tages

Da darf man unruhige Tage und Nächte unterstellen: 87.949.627,70 Euro gewonnen - aber nur theoretisch. Denn wo ist bloß die verflixte Lottoquittung? Der vermeintliche Glückspilz hat sich zwar gemeldet, Lotto Hessen wartet aber knapp zwei Wochen nach der Ziehung immer noch auf die Vorlage der Quittung im Original, wie ein Sprecher erklärt. Wie unbeschwer lässt sich doch von so einem Kontostand träumen, wenn man ohnehin andere Zahlen oder gar nicht erst getippt hat.

Streaming-Tipps für den Feierabend

Weltweit sind Populisten auf dem Vormarsch. Gezielt nutzen die selbst ernannten "Volksversteher" Plattformen wie TikTok und Instagram zur Verbreitung ihrer meist rechtsextremen Botschaften. Welche Systeme stecken dahinter? Und wieviel Populismus verträgt Politik? Die ZDFinfo-Doku Volksversteher - Die Tricks der Populisten beleuchtet die Facetten eines globalen Phänomens und forscht nach den Ursachen. (44 Minuten)

Parteien präsentieren sich und ihr Image nicht nur mit Programmen, sondern auch mit Popmusik. Welche Partei nutzt welche Musik und was sagt das über ihre Politik aus? Die 3sat-Kulturdoku über Politik im Popmodus . (37 Minuten)

