Da hatten wir die Schraube, die nicht schief eingedreht werden soll, das Abstellgleis, auf das Armin Laschet geschoben wird, der gleichzeitig am Abgrund steht. Da ist die Jamaika-Flagge, die in München nun bereits eingeholt wurde, die Ampel natürlich, die wechselweise grün blinkt, gelb warnt oder auf Rot steht. Und last but not least ist es der Zug, der nun eben nicht nach Jamaika, sondern Richtung Ampel fährt.