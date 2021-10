Viele hatten ja den Rückzug des CDU-Parteichefs erwartet. Stattdessen bekräftigte Laschet, seine Partei stehe bereit für eine Jamaika-Koalition. Außerdem kündigte er einen Parteitag an, auf dem über eine personelle Neuaufstellung der CDU beraten werden soll. Was war das jetzt? Rückzug auf Raten? Festhalten an politischem Strohhalm? Ich hoffe, wir können heute im Moma etwas Klarheit schaffen. Zum Beispiel um acht Uhr in unserem Top-Thema mit Wolfgang Bosbach (CDU), einem der erfahrensten Pulsmesser seiner Partei.