Update am Morgen: Neuer Kanzler, neue Zeiten

Migration, Wirtschaft, Bürokratie - den Politikwechsel hatte Friedrich Merz eingefordert, und es schien nur noch darum zu gehen: Welche seiner Forderungen kann er durchsetzen, wo muss er nachgeben? Nach Karneval sollte es losgehen mit dem Ringen um Kompromisse.

Spätestens seit letztem Freitag ist die Dynamik eine andere, denn: Einen Politikwechsel gibt es schon, allerdings nicht in Deutschland, sondern in Washington. Und er ist umfassender, als man sich das in Berlin je vorstellen konnte.

"Das ist ein Fanal", so der CDU-Mann Johann David Wadephul: "So richtig vorbereiten kann man sich auf so einen Abschied einer Führungsnation wie der Vereinigten Staaten von Amerika natürlich nie", meint der Verteidigungsexperte. Damit trifft er den Punkt. Denn offenbar hat sich auch niemand wirklich auf eine Welt ohne den Beistand Amerikas vorbereitet.

Das politische Berlin war übers Wochenende wie in Schockstarre - sowohl Kanzler Scholz als auch sein wahrscheinlicher Nachfolger Merz - beide zuvor wochenlang omnipäsent - hüllten sich zunächst in Schweigen. Als Reaktion auf Trumps Paukenschlag anfangs nur je ein Tweet: Man dürfe "Täter und Opfer nicht verwechseln", (Merz) "die Ukraine könne sich "auf Deutschland und Europa verlassen" (Scholz). Und Außenministerin Baerbock meinte, sie habe unruhig geschlafen, aber "leider war das kein schlechter Traum".

Nach einem Plan hört sich all das nicht an. Um in den neuen "Zeiten der Ruchlosigkeit" (Baerbock) zu bestehen, braucht das Land den aber möglichst schnell. Bis Ostern will Friedrich Merz eine Regierung bilden. Es sieht danach aus, als wenn er und die Union - und die SPD - das Tempo noch mal anziehen müssen.

Bürgerschaftswahl in Hamburg

Die SPD gewinnt die Wahl in Hamburg klar. Im Kampf um Platz zwei liegt die CDU vor den Grünen. Damit zeichnet sich eine Fortsetzung der rot-grünen Koalition in der Hansestadt ab. Bürgermeister Peter Tschentscher von der SPD will nun zunächst auf die Grünen der Zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank zugehen, um über eine Neuauflage der Koalition zu sprechen.

02.03.2025 | 2:33 min

Was heute noch wichtig ist

Schwarz-rote Sondierungen gehen weiter: CDU, CSU und SPD setzen ihre Gespräche über die Bildung einer neuen Bundesregierung fort. In Berlin tagen am Vormittag zunächst jeweils die Spitzengremien von CDU und SPD. Dabei dürfte es neben Beratungen nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg am Sonntag auch um das weitere Vorgehen auf Bundesebene gehen. Die Sondierungen zwischen den drei Parteien hatten am vergangenen Freitag begonnen.

Tarifgespräche bei der Post: Nach der Welle von Warnstreiks hofft die Gewerkschaft Verdi auf ein "einigungsfähiges" Angebot: Bei der Deutschen Post gehen die Tarifgespräche heute in die vierte und wohl entscheidende Runde. Die Verhandlungen sind auf zwei Tage angesetzt.

Geplanter Start der Ariane 6: Im Sommer war die neue europäische Trägerrakete nach mehrjähriger Verzögerung erstmals ins All geflogen. Nun steht der erste kommerzielle Start der Ariane 6 an, sie soll einen Satelliten ins All bringen. Mit der neuen Rakete will Europa in der Raumfahrt unabhängig von den USA und Russland werden. Das Vorgängermodell war 2023 zum letzten Mal gestartet.

Mobile World Congress: In Barcelona trifft sich die Telekom-Branche zum Mobile World Congress. Die Unternehmen nutzen die Messe zur Präsentation neuer Produkte. Die Deutsche Telekom will eine neue Version ihres KI-Smartphones vorstellen, das ohne Apps auskommt.

Rosenmontag: Mit den traditionellen Umzügen zum Rosenmontag steuert der Karneval heute auf seinen Höhepunkt zu. In den Hochburgen Köln, Düsseldorf und Mainz werden Hunderttausende Menschen erwartet. Viele Motivwagen thematisieren die neue US-Regierung oder das Scheitern der Ampel-Koalition.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Europa stellt sich hinter Selenskyj: Auf den unangenehmen Besuch in Washington folgte ein herzlicher Empfang in London. Europas Spitzenpolitiker sichern dem ukrainischen Präsident Selenskyj Unterstützung gegen Russland zu.

02.03.2025 | 2:37 min

Zusammenbruch ohne US-Waffen unwahrscheinlich: Was passiert, wenn die USA ihre Ukraine-Hilfe stoppen? Information und Kommunikation sind entscheidend, Luftverteidigung wäre kritisch, aber ein Zusammenbruch nicht zu erwarten, analysieren Christian Mölling und András Rácz.

"Ohne Amerikaner keine Verhandlung mit Russland": Politikwissenschaftler Carlo Masala erklärt, wie lange die Ukraine ohne US-Hilfen durchhalten würden und warum es ohne die Vereinigten Staaten wohl keine Friedensverhandlungen geben kann.

Highlights der Fußball-Bundesliga

Am Spieltag der Auswärtssiege will auch Holstein Kiel nicht zurückstehen. Das 1:0 bei Union Berlin ist der erste Dreier in der Fremde für die Störche in der Bundesliga überhaupt und gibt dem Aufsteiger neue Hoffnung im Abstiegskampf. Hier können Sie die Zusammenfassung der Partie sehen:

03.03.2025 | 8:03 min

Zahl des Tages

Heute vor 30 Jahren geben US-Forscher offiziell die Entdeckung des sogenannten Top Quark bekannt (nein, hier fehlt kein "f"). Die Masse betrug den Messungen zufolge rund 174 Giga-Elektronenvolt. Beim Top Quark handelt es sich um das letzte von sechs elementaren Bausteinen der Materie, aus denen die Protonen und Neutronen des Atomkerns aufgebaut sind. Der Nachweis bestätigt das Standard-Modell der Elementarteilchen-Physik. Es besagt unter anderem, dass Atomkerne aus sechs Quarks aufgebaut sind, die vor etwa 15 Milliarden Jahren beim Urknall entstanden.

Bild der Nacht

Der große Gewinner der Oscar-Nacht ist der Film "Anora". Gleich fünf Oscars holte die Komödie, darunter die Königskategorie "bester Film". Regisseur Sean Baker bedankte sich mit einem flammenden Plädoyer für das Kino. "Lang lebe der Independent-Film", rief er weiter.

"Anora" erzählt die Geschichte einer Stripperin, die sich in den Sohn eines russischen Oligarchen verliebt. Quelle: AFP

Ein Lichtblick

Quelle: ZDF

"Helau" und "Alaaf" bei Sonnenschein: Der Rosenmontag wird vielerorts frühlingshaft. In vielen Regionen - auch in den Karnenvalshochburgen - wird Sonnenschein erwartet.

Weitere Schlagzeilen

Terra X - die Wissens-Kolumne

Manche Menschen nehmen ihre Umwelt intensiver wahr als andere. Warum Hochsensibilität wirklich eine wissenschaftlich fundierte Eigenschaft und kein Social-Media-Trend ist, beantwortet die Expertin Corina Greven in der Terra-X-Kolumne

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 05.03.2025 | 1:44 min

So wird das Wetter heute

Am Montag gibt es an den Küsten bei einem lebhaften Westwind zahlreiche Wolken. Sonst scheint nach Nebelauflösung die Sonne. Die Temperatur steigt auf Werte von 8 bis 12 Grad.

Quelle: ZDF

