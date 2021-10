34 Millionen - so viele Mädchen im Grundschulalter gehen laut Unicef weltweit nicht zur Schule. In Sachen Bildung sind demnach vor allem Mädchen in einigen Ländern von Subsahara-Afrika, des Mittleren Ostens und Südasiens benachteiligt. Im Südsudan kommen zum Beispiel auf 100 Jungen in der Grundschule nur 76 Mädchen. Heute ist "Internationaler Mädchentag", seit zehn Jahren ein UNO-Gedenktag, immer am 11. Oktober.