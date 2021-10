Weltlehrertag. Seit 1994 erinnert die UNESCO zum jährlichen Weltlehrertag am 5. Oktober an die Schlüsselrolle von Lehrerinnen und Lehrern für eine hochwertige Bildung und nachhaltige Entwicklung. Der Tag wird am UNESCO-Hauptsitz in Paris mit einer Eröffnungszeremonie und einer Ansprache von Qian Tang, dem stellvertretenden UNESCO-Generaldirektor für Bildung, begangen, gefolgt von einer Podiumsdiskussion und Rundtischgesprächen zum Thema Bildung 2030 und der Bedeutung der frühkindlichen Bildung (ECE).