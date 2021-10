Britisches Militär beginnt Einsatz in Kraftstoffkrise: In Großbritannien ist weiterhin das Benzin an Tankstellen knapp. Ab heute sollen 200 Militärangehörige helfen, die Probleme in den Griff zu bekommen. Premier Boris Johnson schätzt aber, dass die Versorgungsengpässe bis wenigstens Weihnachten dauern werden. Es fehlen noch immer Lkw-Fahrer.