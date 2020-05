Verkehrte Welt im All. Privat vor Staat. Während es auf Erden derzeit genau andersherum läuft. Zurück auf Staat. Eine Dreiviertel Billionen will die EU-Kommission zur Rettung der Corona-geschwächten Mitgliedsländer aufnehmen. Überall müssen Regierungen Konzerne retten. Was gar nicht so einfach ist, wie wir bei der Lufthansa sehen. Die will nun doch erstmal verzichten auf neun Milliarden Staatshilfe, weil sie fürchtet, dann ein paar Start- und Landerechte abgeben zu müssen.