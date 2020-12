Falls das alles nichts für Sie ist, habe ich noch eine klassische skandinavische Krimi-Serie für Sie: In Fjällbacka, einem der schönsten Ferienorte Schwedens, ermittelt Patrik bei der Polizei, seine Frau Erica schreibt Krimis - doch de facto arbeiten sie meist zusammen. Die Serie "Camilla Läckberg" beruht wie viele skandinavische Krimis auf Romanvorlagen - geschrieben von Camilla Läckberg, die in Fjällbacka geboren wurde. (Sechs Folgen von je etwa 90 Minuten, bis 9. März 2021 in der ZDF-Mediathek.)