Schlüssel, Handy, Portemonnaie: Check. Moment, da war ja noch was. Ach ja, die Maske - schon seit über einem Jahr ein ständiger Begleiter, sobald man die eigenen vier Wände verlässt. Hand aufs Herz: Können Sie sich in diesem Augenblick die Situation vorstellen, dass sie demnächst ohne Mundschutz in eine überfüllte Bahn steigen, dicht an dicht mit dem hüstelnden Sitznachbarn und der schniefenden Beifahrerin, nachdem die Maskenpflicht gefallen ist? Ich ehrlich gesagt noch nicht: Beim Anblick eines unbedeckten Antlitzes in einem engen Fahrstuhl oder in einer To-Go-Küche siegt derzeit noch der Hypochonder in mir. Ganz unnatürlich ist das nicht, sagt Psychotherapeutin Zuzanna Tkaczyńska im Interview mit ZDFheute: