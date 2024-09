Update am Abend: Offener SPD-Brief und Sorgen in Nahost

Miller ist vorbestraft. Doch der Schlossknacker will einen letzten Coup durchziehen, um seine Ex-Partnerin Beth und ihre gemeinsame Tochter zurückzugewinnen. In "The Locksmith - Der Spezialist" verschwindet Millers Auftraggeberin dann aber plötzlich spurlos - und er gerät in ein gefährliches Versteckspiel mit einem Polizisten, der über Leichen geht. (85 Minuten)