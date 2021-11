Doch Erfolg hin oder her: Diesmal will die SPD den Wechsel an der Parteispitze ganz ohne Tamtam hinter sich bringen. Nötig ist der ja nur, weil die eine Hälfte der Doppelspitze (Norbert Walter-Borjans) nach zwei Jahren das "schönste Amt neben Papst" (Franz Müntefering) wieder loswerden will, während die andere Hälfte (Saskia Esken) mit der Rolle der starken Frau an der Spitze noch immer sichtlich zufrieden ist.