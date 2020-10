Corona wird zur Zeitreise in die Vergangenheit: Ab heute gelten in Berlin und Frankfurt wieder Sperrstunden. In der Hauptstadt müssen Restaurants, Kneipen, Spätis und Co. um Mitternacht dicht machen, ab morgen um 23 Uhr. In Frankfurt ist schon heute ab 23 Uhr Schluss. Beim Nachbar Offenbach gilt die gleiche Sperrzeit. Weitere Städte könnten folgen: Kanzlerin Merkel kündigte nach einer Video-Konferenz mit den Oberbürgermeistern der elf größten Städte eine Reihe möglicher Maßnahmen für Corona-Hotspots an - Maskenpflicht im Freien, Beschränkungen für private Feiern und eben die Sperrstunde.