Eine "Schlammschlacht" will das der Bundespräsident noch nicht nennen - zu Recht, wenn man bedenkt, dass Wahlkampf noch nie der vornehme Wettstreit der politischen Gedanken war, der er theoretisch sein sollte. Aber eine gelbe Karte vergibt Steinmeier: Wenn's schlimmer wird, will er den Parteien ins Gewissen reden und an "Maß und Vernunft" erinnern. Beides scheint ihm in den vergangenen Tagen gefehlt zu haben, zwischen Baerbock-Plagiatsvorwürfen und verfälschtem Laschet-Zitat.