Update am Morgen: Eine Woche voller Chancen für Steinmeier

Guten Morgen,

heute ist der Start in eine kurze, aber sehr besondere Woche. Am Donnerstag wird die Bundesrepublik 75 Jahre alt, am 23. Mai 1949 trat das Grundgesetz in Kraft. Mit einem großen Staatsakt und mit einem Bürgerfest wird dieses Datum gefeiert. Es ist eine Woche, um innezuhalten, was eine Demokratie in diesen Zeiten doch wert ist, wenn sie aktuell auch immer öfter offen angegriffen wird, einige Parteien sie sogar ganz abschaffen wollen.