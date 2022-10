Update am Morgen : Ermutigung. Ja, bitte.

Dem Besuch in Kiew folgt eine große Rede am heutigen Vormittag in Berlin. Titel: "Alles stärken, was uns verbindet. Deutschland im Epochenbruch" - ZDFheute überträgt ab 11 Uhr im Livestream. Die Annonce schürt Erwartungen. Schon heißt es in Berlin, hier könne eine Art "Kennedy-Moment" entstehen - wohl unter Hinweis auf dessen historischen Satz "Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, frage, was du für dein Land tun kannst". Das große Unterhaken gegen gesellschaftliche Spaltung und für ein vertrauensvolles Miteinander.