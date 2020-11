in Katastrophenfilmen kommt das Szenario immer wieder vor: Ein großflächiger Stromausfall legt das öffentliche Leben lahm, nichts geht mehr - kein Licht, keine Heizung, kein Telefon, die Menschen geraten in Panik. In der Realität ist so etwas hierzulande kaum zu fürchten, denn bei der Sicherheit des Stromnetzes belegt Deutschland weltweit einen Spitzenplatz. Aber das Münsterland ist eine Mahnung. Zur Erinnerung: Fast auf den Tag genau vor 15 Jahren, am 25. November 2005, sorgten dort tonnenschwere Schneemassen und Sturmböen dafür, dass Leitungen vereisten und Strommasten umknickten wie Streichhölzer. Rund 250.000 Menschen lebten tagelang im Dunkeln und saßen in der Kälte.