Update am Abend : Mit blauem Auge durch den Winter

158 Milliarden Euro - so viel Geld hat Russland in den ersten sechs Monaten des Ukraine-Krieges mit fossilen Energieexporten eingenommen. Wie das in Finnland ansässige Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) mitteilte, betrugen die Einnahmen damit mehr als die geschätzten Kriegskosten in Höhe von hundert Milliarden Euro. Erfasst werden in der Analyse die Exporte von Öl, Gas und Kohle zwischen dem 24. Februar und dem 24. August dieses Jahres.