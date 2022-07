Update am Morgen : Putin ist unser Dealer

9: So viele Menschen starben vor 50 Jahren am sogenannten "Blutigen Freitag" in Belfast. Am 21. Juli 1972 explodieren in der nordirischen Hauptstadt mindestens 20 Bomben der republikanischen Untergrundorganisation IRA. Neben den Toten gab es auch 130 Verletzte. Der Tag gilt als einer der dunkelsten im Nordirland-Konflikt. Der Streit um Brexit-Zölle weckt die Sorge, dass es auch heutzutage wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen in der Region kommen könnte.