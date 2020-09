Dieses Wissen verdanke ich meinem Kollegen Martin Gossel, der bei uns im "heute journal" Planer ist - und was für einer! Er kennt sich nicht nur brillant in der Sport-Politik aus, sondern auch in Ungarn. Ganz nebenbei hat er sich jüngst die wohl schwierigste Sprache Europas fließend beigebracht - um die Landespresse zu lesen. In der oppositionellen Tageszeitung "Nepzava" hat Budapests Oberbürgermeister Gergely Karacsony, ein Grün-Liberaler, gegen den Rechts-Nationalen Orban gewettert: "Hätte ich die rechtlichen Möglichkeiten, das zu entscheiden, würde ich das Match hinter geschlossenen Toren stattfinden lassen." Aber der Präsident hört nicht auf den Mann der Opposition.