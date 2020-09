Nach einer Familienfeier in Bielefeld waren gleich mehrere Schulen von Quarantäne-Anordnungen betroffen. Und in Hamm bekam die ganze Stadt die Folgen einer Hochzeit zu spüren. Frontal21 war vor Ort und berichtet heute Abend, um 21 Uhr, von der Feier mit Nebenwirkungen. Denn Hamm als Hotspot, das bedeutet Gesundheitsgefahren für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch wirtschaftliche Folgen für all diejenigen, die sich gerade erst über Lockerungen gefreut hatten. Zum Beispiel der Handballverein ASV Hamm Westfalen: Der fieberte dem ersten Spiel nach langer Zeit vor Zuschauern entgegen. Jetzt müssen die Menschen wieder außen vor bleiben, dem Verein entgehen wichtige Einnahmen – und der Spaß am Spiel geht auch drauf.