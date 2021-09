Die Synagoge war gestern am späten Nachmittag weiträumig abgeriegelt worden, nachdem es Hinweise auf eine "mögliche Gefährdungslage" gegeben hatte. Inzwischen hat sich auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) zu Wort gemeldet: Auch sie sprach von einer "sehr ernsten Bedrohungslage". Und: Der Vorfall in Hagen wecke entsetzliche Erinnerungen an den Anschlag auf die Synagoge in Halle vor zwei Jahren.