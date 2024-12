Update am Abend: Tag eins nach Assad

Der Schweizer Ermittler Andréas und seine französische Kollegin Constance ermitteln in einem verschneiten Skiort, in dem ein Toter gefunden wurde. Nicht nur, dass Constance das Opfer kannte - bald werden weitere Jugendliche tot aufgefunden. Ein altes Familiengeheimnis gibt in "Schwarz wie Schnee" schließlich Aufschluss über das Motiv. Das bringt Constance selbst in große Gefahr. (85 Minuten)