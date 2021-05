Einst ist er auf die Straße gegangen, hat gegen Assad demonstriert, doch inzwischen will er von Politik nichts mehr wissen, ist Verwaltungsangestellter im Bildungswesen. Unser Team trifft ihn in Idlib. Die Rebellengebiete im Nordwesten Syriens beteiligen sich genauso wenig an der Wahl wie die von Kurden kontrollierten Regionen im Nordosten.