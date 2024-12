Update am Morgen: Hoffnung auf bessere Zeiten in Syrien

Guten Morgen,

Tausende sind am Sonntag überall in Deutschland auf den Straßen, um ihrer Freude Ausdruck zu verleihen. Allein in Berlin waren es 5.000 Menschen. In Essen versammelten sich nach Polizeiangaben sogar rund 11.000 Menschen, um den Umsturz in Syrien zu feiern.