Update am Morgen: Wohin steuert Syrien?

erst in vier bis fünf Jahren könne es in Syrien zu Präsidentschaftswahlen kommen - das kündigte der gerade ernannte Ahmed al-Scharaa in seiner ersten Fernsehansprache als Übergangspräsident an. Es brauche Zeit, die entsprechende Infrastruktur aufzubauen.

Unsere Korrespondentin Golineh Atai war unterwegs in Syrien, in dem von Jahrzehnten der Diktatur verwundeten Land. Ihre Reportage sehen Sie hier im Video oder heute Abend um 22.15 Uhr im auslandsjournal

Wohin steuert also das neue Syrien? Die unvorstellbare Gewalt hat die Saat gelegt für neue Unterdrückung, sagt Golineh Atai. "Doch ich habe das Land nie so frei, nie so offen wie jetzt erlebt. Meine Hoffnung überwiegt - auf ein neues, auf ein helles Kapitel der Geschichte."

Zahl des Tages

Knapp drei Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren leben in Deutschland in Armut. Das bedeutet, dass etwa jedes fünfte Kind in einem Haushalt lebt, der sich den durchschnittlichen Lebensstandard nicht leisten kann. Heute veröffentlicht die Organisation "Save the Children" eine Umfrage zu Kinderarmut in Deutschland.