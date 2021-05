Auch wenn oft über immer gleiche Gäste und Themen geschimpft wird, gehören die Talk-Runden zu den erfolgreichsten Genres im deutschen Fernsehen. In der Corona-Krise haben sie ihre Reichweiten deutlich ausgebaut. Meine These ist: Talkshows sind so etwas wie die Waschmaschinen der Nation. Was die Gesellschaft bewegt, kommt in die große Talk-Trommel, mal im Schongang, mal im Turbo. Talkshows können polarisieren, zuspitzen. Oder gemeinsames Verständnis für ein Problem wecken: durch Kontroverse, Austausch von Argumenten, durch die demokratische Methode des Meinungsstreits.