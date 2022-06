Update am Morgen : Prunk und Elend im Königreich

Die kanadische Wirtschaftswissenschaftlerin Johnna Montgomerie lebt seit 20 Jahren in Großbritannien. Schon immer war die staatliche Fürsorge dort spärlicher als in anderen europäischen Wohlfahrtsstaaten. Doch die Veränderungen, die die Professorin vom King's College nun beobachtet, die Verarmung so vieler Menschen, empfindet sie als krass: "Ohne Sicherheitsnetz rutscht die Mittelschicht ab und was wir im Vereinigten Königreich sehen, ist eine wirklich verhängnisvolle, bittere Armut am unteren Ende der Gesellschaft, in einer Form, die es in Deutschland etwa so nicht gibt."