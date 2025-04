Update am Abend: Taurus, Weinstein und die Vogelgrippe

Guten Abend,

haben Sie die Diskussion darüber, ob Deutschland der Ukraine Taurus-Marschflugkörper liefern soll, schon vermisst? Keine Sorge: Sie ist zurück. Dass deutsche Marschflugkörper die Kriegswende für die Ukraine bringen, gilt gemeinhin zwar als unwahrscheinlich. Trotzdem hat Friedrich Merz (CDU) in der Sonntags-Talkshow von Caren Miosga betont, dass er Taurus liefern würde. Allerdings: "nur in Abstimmung mit den europäischen Partnern". Der Unterschied zur vorangegangenen Debatte: Merz wird wahrscheinlich bald der nächste Bundeskanzler sein.

Der geschäftsführende SPD-Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius bleibt auf einer Veranstaltung in Hannover bürokratisch: Es gebe viele Argumente für Taurus - aber auch viele dagegen. Wie die Ukraine selbst auf die Waffensysteme blickt, erklärt ZDF-Reporterin Alica Jung in Kiew:

In vielen von Deutschlands Nachbarländern stößt Merz' vage Aussage jedenfalls auf Sympathie. Und der CDU-Politiker Johann Wadephul glaubt, dass auch die zögerliche SPD wisse, dass man mit Putin anders umgehen müsse - nicht zuletzt seit dem russischen Beschuss auf Sumy, der am Wochenende für Entsetzen sorgte.

Ob denn aus Union und SPD letztendlich Koalitionspartner werden, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Heute hat die SPD mit ihrem Mitgliedervotum begonnen, bei dem die Basis digital über den Koalitionsvertrag abstimmen kann. Stimmberechtigt sind alle, die bis zum 23. März in die Partei aufgenommen wurden.

Warum der Weinstein-Prozess neu aufgerollt wird

Auch die Auswahl der Geschworenen könnte diesmal noch schwieriger werden. Denn in Manhattan eine Jury zu finden, die noch nie von Weinstein und dem Verfahren gehört hat, dürfte fast unmöglich sein. Der Fall war als Meilenstein in der #MeToo-Bewegung medial und kulturell ein riesiges Thema. Worauf es beim neuen Prozess nun ankommt, lesen Sie hier:

Vogelgrippe: Durchseuchen statt Keulen?

In den USA herrscht seit Wochen Eier-Knappheit, Grund dafür ist das Vogelgrippe-Virus. Deshalb gibt es dort mittlerweile Überlegungen, das Virus durch den Versuch einer Durchseuchung unschädlicher zu machen. Doch das "macht keinen Sinn", wie Veterinärmediziner Prof. Martin Beer im ZDFheute-Interview erklärt.

Denn: Die Mortalitätsrate sei schlichtweg zu hoch, "nahe 100 Prozent bei Hühnervögeln und Puten", so Beer. Schon allein deshalb glaube er, dass man diese Überlegungen in den USA nicht in die Tat umsetzen wird. Mehr zum Risiko einer Weiterverbreitung und Maßnahmen, die wirklich helfen, lesen Sie im Interview: