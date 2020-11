der Teil-Lockdown hat begonnen. In den nächsten vier Wochen lautet das Motto: möglichst zu Hause bleiben und soziale Kontakte auf ein Minimum beschränken. In der Praxis heißt das: Kein Feierabendbier in der Stammkneipe, keine Hot-Yoga-Stunde zum Entspannen, kein Box-Training zum Abreagieren und kein romantisches Restaurant fürs erste Date.