Bundeswehr beendet Afghanistan-Einsatz: Die letzten verbliebenen deutschen Soldaten der Nato-Mission "Resolute Support" wurden von der Luftwaffe aus dem Feldlager in Masar-i-Scharif ausgeflogen. An Bord der Flugzeuge waren demnach auch die zur Absicherung des Lagers in den Norden Afghanistans verlegten Soldaten des Kommandos Spezialkräfte (KSK). 59 deutsche Soldaten verloren in Afghanistan während des fast 20 Jahre dauernden Einsatzes ihr Leben, 35 bei Anschlägen oder in Gefechten. Mehr als 12 Milliarden Euro kostete der Einsatz. Die Rückkehr der Soldaten aus Afghanistan ist um 19.30 Uhr auch Thema in einem ZDFheute live.