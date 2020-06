Auf Bundesebene wurde heute ebenfalls ein bedeutender Schritt in der Bekämpfung der Corona-Pandemie gemacht: Es sollen künftig noch mehr Corona-Tests durchgeführt werden. Auch bei Menschen ohne Krankheitssymptome. So will es die neue Verordnung von Gesundheitsminister Jens Spahn. "Es ist viel teurer, zu wenig zu testen, als zu viel zu testen", so der Minister. Die Kosten für die Tests sollen die Krankenkasse übernehmen, auch rückwirkend bis zum 14. Mai.