mit seinem Vorstoß, die allgemeinen Corona-Beschränkungen ab dem 6. Juni aufzuheben, hat Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow für erheblichen Wirbel in die Diskussion um eine Exit-Strategie aus der Corona-Krise gebracht. Der "Krisenmodus wird abgeschafft" hat er heute im ZDF-"Mittagsmagazin" verkündet. Natürlich will er damit nicht alle Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus beenden, es ist aber der bisher energischste Schritt in Richtung Lockerungen und Normalität. Und einer, der für viel Gesprächsstoff zwischen der Bundesregierung und dem Landeschef führen wird.