Update am Abend: TikTok-Parallelwelten und echte Flutschäden

dass Wahlkämpfe schon lange nicht mehr nur mit Fähnchen, Plakaten und Auftritten in Bürgerzentren geführt werden, ist klar. Neu ist die riesige Bedeutung der Videoplattform TikTok, die bei der anstehenden Wahl des US-Präsidenten eine erhebliche Rolle spielen könnte.

In nur drei Jahren hat sich der Anteil der Erwachsenen in den USA, die angeben, regelmäßig Nachrichten auf TikTok zu konsumieren, mehr als vervierfacht: von drei Prozent im Jahr 2020 auf 14 Prozent im Jahr 2023. Besonders beliebt ist die App bei jungen Wählern und Wählerinnen zwischen 18 und 29 Jahren.

Kein Wunder also, dass auch die Kandidaten für das Amt, Ex-Präsident Donald Trump und Amtsinhaber Joe Biden , auf der Plattform präsent sein wollen. Seit Sonntag ist Trump bei TikTok und hat seitdem satte fünf Millionen Follower hinter sich versammelt. Während seiner Amtszeit als Präsident hatte er noch versucht, ein Verbot der chinesischen App in den USA durchzusetzen.

Biden ist schon seit Februar bei TikTok aktiv, hat es aber bisher nur auf 350.000 Follower gebracht.

"Trump nutzt auch die Aufmerksamkeit und die Emotionen, die durch das Urteil im New Yorker Schweigegeldprozess entstanden sind", sagt Jennifer Stormer-Galley von der Syracuse University in New York. Für seine Wahlkampf-Finanzierung zahlt sich der Schuldspruch aus: Trump sammelt seitdem wesentlich mehr Spenden ein

Bildungsstätte Anne Frank warnt vor Flut rechter Inhalte

TikTok ist aber nicht nur auf der anderen Seite des Atlantiks ein Thema. Auch hierzulande werden auf der Plattform politische Botschaften verbreitet. Besonders aktiv sind dort laut einer Studie der Bildungsstätte Anne Frank rechtsextreme Akteure und AfD-Politiker: Demnach ist die Plattform für die Partei eine Art Parallel-Universum.

Wir beobachten auf TikTok massenweise offen rechtsextreme Symboliken und Codes. Deborah Schnabel, Bildungsstätte Anne Frank

Dazu gehöre auch das Verbreiten von Antisemitismus, Rassismus und demokratiefeindlichen Erzählungen. Und auch hier stehen Jugendliche und junge Wähler im Fokus.

Hochwasser hält Bayern und Baden-Württemberg in Atem

Die Hochwasserlage in Bayern und Baden-Württemberg ist weiter angespannt. Passau in Niederbayern hat wegen der erwarteten Zuspitzung der Situation heute den Katastrophenfall ausgerufen. Für die Donau wird im Laufe des Nachmittags ein Pegelstand von rund zehn Metern erwartet. Viele Straßen und Plätze in Passau sind wegen des Hochwassers gesperrt, der Schulunterricht fällt aus.

Im oberbayerischen Flintsbach sind nach dem Dauerregen Teile der Burg Falkenstein abgerutscht . Unterhalb der Burg seien 50 Anwohner in Sicherheit gebracht worden, teilte der Landkreis Rosenheim mit.

Regensburg scheint dagegen mit einem Schrecken davongekommen zu sein. Die Donau ist nicht so hoch angestiegen wie befürchtet. Viele sind froh, dass Häuser und Geschäfte von den Fluten verschont geblieben sind.

Die Hochwasser-Lage ist in Teilen Bayerns weiter kritisch. In Regensburg, wo der Katastrophenfall ausgelöst worden war, mussten am späten Abend 200 Menschen ihre Häuser verlassen. 04.06.2024 | 1:26 min

In Baden-Württemberg ist das Wasser an den meisten Stellen abgeflossen - für viele wird das Ausmaß der Katastrophe erst jetzt richtig sichtbar. Keller sind vollgelaufen, Tanks von Ölheizungen beschädigt, das Hab und Gut vieler Menschen zerstört. Am Bodensee hat das große Aufräumen begonnen. Unsere Reporterinnen Anna Gürth und Anita Theis haben einige Anwohner dabei begleitet:

In Baden-Württemberg ist das Wasser an den meisten Stellen abgeflossen - für viele wird das Ausmaß der Katastrophe erst jetzt richtig sichtbar. Anna Gürth und Anita Theis haben das große Aufräumen am Bodensee begleitet. 04.06.2024 | 1:57 min

Lage im Nahost-Konflikt

G7-Staaten unterstützen Gaza-Friedensplan: Die G7-Staaten unterstützen den von US-Präsident Biden präsentierten Plan für eine Feuerpause in Nahost. Dieser beinhaltet eine Waffenruhe sowie die Freilassung aller Geiseln.

04.06.2024 | 0:23 min

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit in unserem Liveblog zur Lage in Nahost

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Kleine Gewinne Russlands in Ostukraine: Russland kommt laut britischen Einschätzungen im Osten der Ukraine etwas voran. Bei Awdijiwka und Pokrowsk konnte das Militär demnach vorrücken. Russland kommt laut britischen Einschätzungen im Osten der Ukraine etwas voran. Bei Awdijiwka und Pokrowsk konnte das Militär demnach vorrücken.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Weitere Schlagzeilen

Zahlen des Tages

2,43 Milliarden Euro. So viel Geld hat der deutsche Staat binnen weniger Stunden mit dem Verkauf von Telekom-Aktien eingenommen. Die Staatsbank KfW, die das Paket zusammen mit dem Bund hält, platzierte 110 Millionen Aktien des Bonner Telekom-Konzerns und reduzierte den Staatsanteil damit von 30,0 auf 27,8 Prozent. Das Geld soll in die Bahn investiert werden.

Erlös für Deutsche Bahn: Staatliche KfW-Bank verkauft Telekom-Aktien

Gesagt

Die Sicherheit der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland hat für uns oberste Priorität. Nancy Faeser, Bundesinnenministerin (SPD)

Am 14. Juni ist es so weit: Die Fußball-EM startet in Deutschland. Viel Grund zur Freude - aber auch zur Sorge. Laut Innenministerin Faeser ist die Sicherheitslage angespannt

Die ganze Pressekonferenz sehen Sie hier:

04.06.2024 | 59:42 min

