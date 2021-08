Musik-Streaming ist aus unserem Alltag eigentlich kaum mehr wegzudenken. Aber wussten Sie, dass Musikerinnen und Musiker durch das System kaum profitieren? Auch unter Stars wie Peter Maffey regt sich Widerstand: "Also in technischer Hinsicht ist das, was da etabliert wurde, ein Meisterwerk. Es ist nur geradezu geschaffen, Künstler auszubeuten." "ZDFzoom" zeigt heute in der Doku "Kampf um Klicks - Wer kassiert beim Musik-Streaming?" um 23 Uhr im ZDF, wie viel Geld die Plattformen und Labels kassieren. Der Film ist bereits vorab in der Mediathek abrufbar.