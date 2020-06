Rumänien ist Hauptherkunftsland ausländischer Arbeiter in Schlachthöfen und auf deutschen Feldern. Dort trifft ein Team des ZDF auch Alberto Gogu. Der Schlachthelfer flüchtete aus der Fleischfabrik von Tönnies, als er immer wieder hörte, dass Arbeiter krank wurden. "Ich arbeite seit 12 Jahren in Deutschland - aber das, was ich in den letzten drei Monaten erlebt habe, war das Härteste in meinem Leben." Er ist erst seit Anfang der Woche wieder zurück in seinem Heimatland.