Wunderschön und gleichzeitig furchteinflößend - der Jupiter beeinflusst in unserem Sonnensystem einfach alles. Was ist das für ein Gasriese, der mit seiner Masse die anderen Planeten an Ort und Stelle hält? Die Nasa will das mit der "Juno"-Sonde herausfinden. Doch das Maneuver ist gefährlich: Kommt die Sonde dem Planeten zu nahe, könnte Jupiter sie einfach verschlucken.