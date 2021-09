Es war ein hochemotionales Spiel: Der Russe Daniil Medwedew sicherte sich im Finale gegen Novak Djokovic den Titel bei den US Open - und verhinderte damit den "Grand Slam" des Serben. Mit einem Sieg in New York hätte Djokovic zum ersten Mal seit 1969 im Herren-Tennis alle Grand-Slam-Turniere in einem Jahr gewinnen können. Djokovic zeigte sich als fairer Zweiter - und Medwedew als respektvoller Sieger.