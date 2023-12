Update am Abend: Und Habeck weinte

Guten Abend,

Zum Abschied lanciert der 69-Jährige noch einmal einen Seitenhieb gegen die AfD . "Man darf Antidemokraten keine Macht übertragen, nie wieder", so seine letzten Worte am Rednerpult.

Wenn Demokraten nicht zusammenstehen, kommen Anti-Demokraten an die Macht.

14.12.2023 | 3:38 min

Bis zuletzt hatte Trittin ausgeteilt. Gegen CDU-Chef Friedrich Merz , den er vor zwei Wochen im ZDF als "deutschen Trump" bezeichnete, aber auch in den eigenen Reihen - eben gegen Habeck zum Beispiel, dessen Industriestrompreis er komplett verriss.

01.12.2023 | 1:15 min

1980 war Trittin bei den frisch gegründeten Grünen eingetreten. Als Vertreter des linken Parteiflügels prägte er über Jahrzehnte den Kurs der Partei maßgeblich mit. Als Landesminister in Niedersachsen, als Bundesumweltminister im Kabinett von Gerhard Schröder, als Fraktionschef und schließlich als außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion.

Lage im Nahost-Konflikt

14.12.2023 | 3:05 min

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit in unserem Liveblog zur Lage in Nahost

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Was darüber hinaus wichtig ist

Grafik des Tages

45 Journalisten wurden im Zusammenhang mit ihrer Arbeit im laufenden Jahr getötet - viele von ihnen auch im Nahost-Krieg , so eine vorläufige Bilanz von Reporter ohne Grenzen.

Weitere Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Die EU will große Firmen verpflichten, in ihrer Lieferkette das Einhalten von Menschenrechten zu garantieren. Darauf einigten sich Unterhändler von Europaparlament und EU-Staaten.

Zahl des Tages

Die drei gefährlichsten Konfliktländer für Kinder waren 2022 laut Hilfsorganisation Save the Children: Die Demokratische Republik Kongo, Mali und Myanmar. Täglich wurden demnach 76 Kinder Opfer von Verbrechen.

Streaming-Tipps für den Feierabend

Weihnachten mit Leihbaum? Mit Holzgestell? Oder ganz anders? Der Klimawandel setzt der Tanne zu. Planet e hat sich in der Doku "" auf die Suche nach dem "Weihnachtsbaum der Zukunft" gemacht (ZDF, 28 Minuten).

21.12.2023 | 28:37 min

Kult trifft Zeichentrick: Mit dem Welterklärer "Maestro" hat der französische Zeichner Albert Barillè in den 70er Jahren seine Zuschauer in das Innere des Körpers, auf unbekannte Planeten oder durch die verschiedenen Epochen unserer Zeit geführt. Der Blick, den er in "Es war einmal..." auf die Welt wirft, ist auch ein historisches Zeitdokument (ZDFneo, Folge je 24 Minuten).