Update am Abend : Ein trockener Sommer steht bevor

In der Social-Media-Welt ist die Unterhaltungsplattform TikTok der Star - mit fast einer Milliarde Nutzern geht die App durch die Decke. Doch das Potenzial der App geht weit über Tänze und Challenges hinaus. TikTok ist ein Geschäftsmodell. Wer verdient damit wie viel Geld, und was steckt hinter dem Unternehmen? Die ZDFinfo-Doku "This is TikTok - Stars und Hype in Hochkant" wirft einen Blick hinter die flimmernden Kurzvideos auf dem Smathphone. (43 Minuten)