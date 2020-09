Präsident Trump hat erneut gezeigt, dass mit ihm kein ernsthafter politischer Dialog möglich ist. Zeitweise wirkte er wie ein beleidigtes Schulkind, das seinen Kontrahenten wegmobben möchte. Selten ließ er Biden überhaupt ausreden. Der verlor nie die Nerven, aber manchmal die Geduld: "Will you shut up, man? That is so unpresidential", sagte Biden zu Trump schon in der ersten halben Stunde. Später nannte er Trump einen Clown. Ich kann ihn verstehen.